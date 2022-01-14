شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من الإعلان عن التعاقد مع دييجو الأرجنتيني بعد الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتواجد المهاجم الأرجنتينى دييجو فيرناندو في أحد الفنادق بالإسماعيلية خلال الفترة الحالية، تمهيدا للتعاقد مع النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخضع اللاعب للكشف الطبي بأحد المستشفيات، تمهيدا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وتعاقد الإسماعيلي مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والايفواري جاك موريل بوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما رحل شكري نجيب لصفوف فاركو ومحمد صادق لنادي بيراميدز.

ويستعد الإسماعيلى لمباراة مرتقبة أمام الأهلى الإثنين المقبل على ملعب برج العرب، فى ثاني جولات البطولة، وذلك خلال معسكره المغلق بالإسكندرية فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.

ورفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات، فى أعقاب الانتصار على سموحة بهدف نظيف فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.