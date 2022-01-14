شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موقف صلاح محسن من المشاركة بمباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صلاح محسن، مهاجم الأهلي، للأشعة غدا السبت بأحد المستشفيات؛ للاطمئنان على الإصابة التي اشتكى منها اللاعب خلال مشاركته في مباراة فريقه أمس الخميس ضد الجونة بالجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، وكانت سببا في خروجه بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويتحدد موقف صلاح محسن من المشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل وفقا للأشعة التي تحدد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي ومدة غياب اللاعب عن فريقه.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن صلاح محسن حصل على راحة اليوم، على أن يجري أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في مباراة الجونة.

ويواصل الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الجونة في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضّل منح راحة لعدد من اللاعبين، بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.