شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ أحمد حمودى وأسامة الجزار على هامش معسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الثنائى أحمد حمودى وأسامة الجزار لاعبا الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى انتظامهما فى البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الألفى، وذلك بعد إصابة الأول بالتهابات شديدة فى وتر أكيلس، فيما يعانى الثانى من بعض الالتهاب بعضلات الحوض، الأمر الذى يستلزم خضوعهما لبرنامج تأهيلى مكثف يشمل مجموعة من الجلسات العلاجية بالإضافة إلى العلاج الدوائى، على أن يتم مناظرة حالتهما بشكل يومى خلال المعسكر الحالى للفريق ببرج العرب لتحديد مدى استجابتهما للعلاج وبالتالى البدء فى أداء التدريبات الفردية قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

وتعقد اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع معين الشعبانى المدير الفنى للفريق البورسعيدي، لتحديد احتياحات النادى المصرى خلال الميركاتو الشتوى الجارى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيمات.

وكشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصري، عن المراكز التى حددها معين الشعبانى مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعبانى حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات، ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هى "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

وعقد معين الشعباني، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة مع لاعبى الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعبانى على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.