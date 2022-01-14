شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سيراميكا يفوز على فاركو برباعية في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
أحرز لفريق سيراميكا كل من التونسى سيف تقا في الدقيقة 54 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 57 وباسم مرسى في الدقيقة 66 وشادى حسين في الدقيقة 90، بينما جاءت أهداف فريق فاركو عن طريق رزقى حمرون في الدقيقة 20 و44.
تصدَّر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل فريق فاركو الترتيب بدون نقاط .
حراسة المرمى : محمود السيد
خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ ياسين مرعي.
خط الوسط : محمود حمادة _ محمود جهاد _ دي ماريا _ أحمد الصغيري.
خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ أحمد شريف
ويتواجد على مقاعد البدلاء :
محمد سعيد " شيكا" - أحمد عوض - عزمي غومه - أحمد محمود - محمود عماد - سوكاري - عمرو جمال - إسلام جمال - ايريك ايوك.
وفي المقابل أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا، تشكيل فريقه لمباراة فاركو وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود- سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي.
خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود شكري - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد توني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - جمال السعيد .