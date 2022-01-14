شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سفر ثنائي الأهلي لاستكمال رحلة الاحتراف بالتشيك وسبب تخلف "بيسو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مصطفى فوزي وميدو حسام، لاعبا الأهلي والمعاران إلى فريق زيزكوف بجمهورية التشيك اليوم، الجمعة، لاستكمال رحلة احترافهما مع ناديهما والتى تستمر لمدة موسمين، بدأت منذ الموسم الماضي، بعدما تواجد اللاعبان فى مصر لأكثر من شهرين فى انتظار إنهاء تأشيرة السفر إلى التشيك.

وكان سبب تواجد لاعبي الأهلي المعارين إلى زيزكوف التشيكي بسبب انتهاء تأشيرة السفر التي سافرا بها إلى التشيك ورغبتهما فى استخراج تأشيرة عمل، وهو تسبب فى تعطيل مسيرتهما الاحترافية بعض الوقت قبل الانتهاء من كل الإجراءات والسفر إلى التشيك اليوم الجمعة.

فيما تأخر سفر زميلهما محمد محمود بيسو لعدم الانتهاء من إجراءات السفر إلى التشيك وعدم استلام التأشيرة الخاصة به لدخول جمهورية التشيك على غرار زميليه فوزي وميدو.

ويحرص مسئولو الأهلي على إعارة لاعبيه الشباب إلى أندية أوروبية من أجل اكتساب خبرات جديدة وصقل مواهبهم على غرار ما حدث مع أحمد عبد القادر الذي عادي للأهلي بشخصية مختلفة بعد رحلة احترافه الخارجي.