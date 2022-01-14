شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول بين الطلائع والمحلة فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين غزل المحلة وطلائع الحيش فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

أحرز هدف فريق طلائع الجيش المهاجم كريم الطيب في الدقيقة 18 بعد استغلاله خطأ دفاعى الثنائى معاذ الحناوى ومحمد فتح الله "كماتشو"، وتمكن يحيى حامد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة الطلائع بتشكيل مكون من محمود رضا في حراسة المرمى، وفي الدفاع: إيهاب سمير، يحيى حامد، محمد فتح الله، ومعاذ الحناوي.

وفي خط الوسط: إبراهيم صلاح، حميد ماو، وأحمد عفيفي.

وفي الهجوم: إبراهيم كونيه، باولن فوافي، وعبده يحيى.

ويخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام، رجب عيد العليم، علي الفيل، عمرو السيسي، محمد جابر، أحمد سمير، علي حمدي، محمد ناصف، الطيب فتحي، خالد هشادي، مصطفى عوض.