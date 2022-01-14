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المحلة يستغل النقص العددي للطلائع ويتعادل في مستهل مشوارهما بكأس الرابطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نجح فريق غزل المحلة في التعادل مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مستهل مشوارهما بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدّم فريق طلائع الجيش بعد مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء بهدف عن طريق لاعبه كريم الطيب قبل أن يتعادل غزل المحلة في الدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه يحيى حامد حين وصلته الكرة داخل منطقة جزاء طلائع الجيش ليُسددها في المرمى.

وكان حكم المباراة قد أشهر في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول البطاقة الحمراء للاعب طلائع الجيش علي حمدي بعد كرة مشتركة ضد لاعب المحلة إيهاب سمير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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