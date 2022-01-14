السولية يرد.. هل تمرد نجوم منتخب مصر على كيروش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رد عمرو السولية لاعب منتخب مصر على ما أثير حول تمر نجوم الفريق على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الخسارة أمام نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة غينيا بيساو قال عمرو السولية :"تمرد لاعبي مصر ضد مدربهم لا يمكن أن يحدث، هذا الكلام عيب أن يقال عن منتخب مصر".

وأشار عمرو السولية إلى أن كل لاعبي المنتخب حاليا لا يركزون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يشغل تفكيرهم هو العمل من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة.

وأضاف لاعب المنتخب المصري :"نقدر حزن الجماهير بعد خسارة المباراة الأولى، ونحن أشد حزنا وألما بسبب الهزيمة، لكننا عازمون على تصحيح الصورة وإسعاد الشعب المصري".

وانهى السولية :"كل لاعبي منتخب مصر على قلب رجل واحد مع جهازهم الفني، وعدنفا تقديم صورة أفضل في البطولة".