طولان: هاجمنا الزمالك بشكل كاسح.. وكان من الممكن أن نفوز بأربعة أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حلمي طولان المديرالفني لفريق إنبي أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك في كأس الرابطة، وكان فريقه قادر على الخروج فائزا برباعية في الشوط الأول ولكن لاعبو فريقه أهدر كافة الفرص.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي، إن الزمالك لم يتأثر بالغيابات في صفوفه، ووجه طولان الشكر للاعبي الفريق البترولي.

وأضاف أن كان هناك ركلة جزاء ضائعة من إنبي وأخرى مهدرة للزمالك، لافتا أن فريقه قدم مباراة قوية أمام فريق كبير بحجم القلعة البيضاء.

وأوضح أن إنبي واصل سياسته واعتمد بعض الناشئين في لقاء اليوم من أبناء النادي، مشيرًا إلى أن تغييره لطريقة اللعب 3-4-3 قبل مباراة الزمالك لأن إنبي تدرب عليها مؤخرا.

وأكد في جدول الدوري ليس جيدا، وأوضح أنه يلجأ لحلول أخرى بدلا من شراء لاعبين بمبالغ ضخمة، مضيفا أنه يقوم بتغيير طريقة اللعب بما يتناسب مع إمكانيات لاعبي إنبي.

وأكمل: هاجمنا الزمالك بشكل كاسح، وكان من الممكن أن نفوز بأربعة أهداف بفرص الشوط الأول فقط".

وتابع:" لا تحدثني عن الغيابات في الزمالك فأي 11لاعب من الناشئين من الممكن أن يصبحوا نجوما، الزمالك بمن حضر لو غائب عنه 20 لاعب أساسي سيظل له خوفه حتى لو كل الفريق بالناشئين".