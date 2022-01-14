الأهلي يحدد موعد سفره إلى الإمارات للمشاركة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد النادي الأهلي موعد سفر بعثته إلى الإمارات، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021، التي تقام في الإمارات.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل.

وعلم مراسل يلا كورة أن الأهلي حدد يوم 31 يناير الحالي موعدا للسفر إلى الإمارات، بقائمة تضم 28 لاعبا حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى، في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية يوم 5 فبراير.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، يوم 8 فبراير.