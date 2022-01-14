شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على سيراميكا بهدفى "حمرون" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متقدما على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة للمجموعة الثالثة، أحرزهما رزقى حمرون فى الدقيقتين 20 و 44 ، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

أعلن مجدى عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة نادى سيراميكا فى المباراة التي تجمعهما باستاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود السيد

خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى _ ياسين مرعي.

خط الوسط : محمود حمادة _ محمود جهاد _ دي ماريا _ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ أحمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ أحمد عوض _ عزمي غومه _ أحمد محمود _ محمود عماد _ سوكاري _ عمرو جمال _ إسلام جمال _ ايريك ايوك.

وفي المقابل أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا، تشكيل فريقه لمباراة فاركو وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود- سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي.

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود شكري - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد توني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - جمال السعيد .