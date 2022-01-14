شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبي قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد أوناجم.

فيما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفي جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بمحاولات مكثفة من الضغط الهجومي على فريق إنبي، وفي الدقيقة 48 سدد محمود عبد العزيز لاعب الزمالك كرة قوية اصطدمت بدفاعات إنبي.

وأشهر محمد عادل حكم المباراة، الكارت الأًصفر لمحمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الزمالك بعد كرة مشتركة مع جون إيبوكا لاعب إنبي في الدقيقة 50.

استعاد إنبي توازنه سريعاً وفي الدقيقة 54 سدد عمر عدلي لاعب إنبي تسديدة قوية بعدما تهيأت له إحدى الكرات أمام مرمى الزمالك إلا أنها مرت فوق العارضة.

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أول تغيرين في الدقيقة 58 بخروج عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز، ونزول رزاق سيسيه واسلام جابر، وذلك لتنشيط الجبهة الهجومية للفريق الأبيض، بينما دفع حلمي طولان مدرب إنبي بصلاح ريكو بدلاً من أحمد العجوز.

تألق عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي في التصدي لرأسية مميزة من مصطفى فتحي في الدقيقة 64، بعد عرضية متقنة من حازم إمام، لينقذ مرماه من هدف مؤكد.

في الدقيقة 65 توقف اللقاء لمراجعة إحدى الكرات المشتركة بين حازم إمام لاعب الزمالك ومحمد حامد لاعب إنبي، ليحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 68 نجح عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي في التصدي لركلة جزاء الزمالك والتي سددها يوسف أوباما، قبل أن ينجح مصطفى شلبي لاعب إنبي في إخراج الكرة من الملعب قبل أن يتابعها أوباما.

وفي الدقيقة التالية دفع حلمي طولان مدرب إنبي بمحمد شريف حتحوت، وعلي فوزي، بدلاً من جرجس مجدي ودينو بيتر.

في الدقيقة 73، احتسب محمد عادل حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح إنبي، بعد كرة مشتركة بين مصطفى شلبي لاعب الفريق البترولي وحازم إمام ظهير أيمن الزمالك، وفي الدقيقة 74، أهدر جون إيبوكا لاعب إنبي ركلة الجزاء بعدما سددها خارج المرمى.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 77 بـ 3 تغييرات دفعة واحدة، بنزول سيد نيمار وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر، أوباما ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 93 معلناً نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.



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الزمالك (2)



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الزمالك (4)

كانت أحداث الشوط الأول كالتالي:

جاءت بداية الشوط الأول قوية من جانب الزمالك حيث استغل محمد أوناجم اندفاع لاعبي إنبي في الهجوم وتحصل على ركلة ثابتة من مكان مميز خارج منطقة جزاء إنبي، لكن لم يستغلها لاعبو الزمالك بالشكل الأمثل وذلك خلال الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

لم ينتظر فريق إنبي طويلاً، للرد على ضغط الزمالك، ليسدد دينو بيتر لاعب الفريق البترولي كرة قوية من خارج منطقة جزاء الفريق الأبيض في الدقيقة الثالثة مرت بمحاذاة مرمى محمد عواد.

في الدقيقة السادسة تهيأت إحدى الكرات المميزة لمصطفى فتحي لاعب الزمالك، ليسددها بقوة بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة التالية كاد جون إيبوكا لاعب إنبي أن يحرز الهدف الأول لفريقه بعدما سدد كرة مميزة على المرمى الخالي قبل أن يتمكن محمد عبد الشافي لظهير أيسر الزمالك من إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة.

أهدر جون إيبوكا واحدة من أخطر فرص إنبي في الدقيقة 26 بعدما سدد كرة قوية باتجاه مرمى الزمالك بعدما تخطى دفاع الفريق الأبيض، إلا أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك تصدى لها ببراعة.

واحتسب محمد عادل حكم المباراة 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.