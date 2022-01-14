كل ما تريد معرفته عن مران الأهلي اليوم استعداداًَ لكلاسيكو الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإسماعيلي فى الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

محاضرة فنية



قبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية التى شهدتها مباراة الجونة أمس فى الجولة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وتطرق موسيماني خلال المحاضرة للحديث عن مباراة الإسماعيلي المقبلة ضمن الجولة الثانية فى كأس الرابطة.



وشهد مران الأهلي انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

مشاركة ياسر إبراهيم



كما شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى تدريبات الفريق، وخاض تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي للفريق بعد تعافيه تماماً من إصابته بفيروس كورونا، وثبوت سلبية مسحته الأخيرة.



وأدى كريم فؤاد لاعب الفريق جلسة علاج فى الجيم، على هامش المران وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، إن اللاعب يشكو من آلام فى العضلة الخلفية، تعرض لها بعد مشاركته في مباراة الجونة أمس الخميس.



وأشار أبوعبلة إلى أن صلاح محسن حصل على راحة اليوم، على أن يجرى أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في المباراة.

راحة لوليد سليمان



وأضاف أبوعبلة أن وليد سليمان لاعب الفريق حصل على راحة من المشاركة في مران الفريق اليوم بعد تعرضه لنزلة برد وغادر فندق الإقامة قبل مباراة الفريق أمس مع الجونة في أول مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة.