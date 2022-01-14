شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرد الهدية.. إيبوكا يهدر ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر جون إيبوكا مهاجم إنبي ركلة جزاء لفريقه أمام الزمالك فى المباراة المقامة حالياً ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية، ليهدر فرصة ذهبية لفريقه.

فيما أظهرت كاميرات التليفزيون رد فعل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عقب ركلة الجزاء، حيث وضع يده علي رأسه في رد فعل يظهر احباط من اهدار ركلة الجزاء.

بينما أهدر يوسف أوباما لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر مباراة فريقه امام انبي المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس الرابطة.

فيما نجح محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك فى منع هدف محقق من دخول مرمي فريقه أمام إنبى فى المباراة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.

وأخرج محمد عبد الشافي تسديدة مهاجم إنبى من على خط المرمي الخالي من حارسه محمد عواد، ليمنع إنبى من هدف التقدم وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية - أحمد زكي - حمدي علاء - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - يوسف أسامة - حسام أشرف

فيما جاء تشكيل انبي كالتالي :

عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفي جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم لجانبه كلا من إنبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.