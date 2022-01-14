شكرا لقرائتكم خبر عن جان موريل أحدث صفقات الإسماعيلى ينتظم فى التدريبات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلي الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، مشاركة الجناح الإيفواري جان موريل الوافد الجديد للمرة الأولى فى التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد لحق بمعسكر الفريق بالإسكندرية، قبل ساعات قليلة من مواجهة سموحة فى الجولة الافتتاحية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمباراته المرتقبة أمام الأهلي المحدد لها عصر الاثنين المقبل بالإسكندرية فى ثاني جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

يذكر أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومي نجح فى التعاقد مع الإيفواري قادمًا من نادي دينامو مينسيك البيلاروسي، ليصبح ثالث صفقاته الشتوية بعد البوليفى كاراميلو ألجانزا والجامبى سايكو كونتيه.