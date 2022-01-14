شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يظهر فى مران الأهلى بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الفريق بعد تعافيه تماماً من إصابته بفيروس كورونا، وثبوت سلبية مسحته الأخيرة.

وخاض ياسر إبراهيم تدريبات بدنية على هامش المران الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.



وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف أمس على ملعب الأهلي و السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.



ويخوض الفريق مبارياته المقبلة على النحو التالي :

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.