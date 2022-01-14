شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي ينقذ الزمالك من هدف مؤكد أمام إنبى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك فى إنقاذ قريقه من هدف محقق أمام إنبى فى المباراة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.

وأخرج محمد عبد الشافي تسديدة مهاجم إنبي من على خط المرمي الخالي من حارسه محمد عواد، وكاد إنبي يحرز الهدف الأول، ألا أن تألق عبد الشافي منعه من التقدم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية - أحمد زكي - حمدي علاء - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - يوسف أسامة - حسام أشرف

فيما جاء تشكيل انبي كالتالي :

عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفي جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم لجانبه كلا من إنبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.