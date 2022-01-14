شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع إنبي فى الشوط الأول بكأس رابطة الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع الزمالك وإنبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد أوناجم.

فيما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفي جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد.

جاءت بداية الشوط الأول قوية من جانب الزمالك حيث استغل محمد أوناجم اندفاع لاعبي إنبي في الهجوم وتحصل على ركلة ثابتة من مكان مميز خارج منطقة جزاء إنبي، لكن لم يستغلها لاعبو الزمالك بالشكل الأمثل وذلك خلال الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

لم ينتظر فريق إنبي طويلاً، للرد على ضغط الزمالك، ليسدد دينو بيتر لاعب الفريق البترولي كرة قوية من خارج منطقة جزاء الفريق الأبيض في الدقيقة الثالثة مرت بمحاذاة مرمى محمد عواد.

في الدقيقة السادسة تهيأت إحدى الكرات المميزة لمصطفى فتحي لاعب الزمالك، ليسددها بقوة بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة التالية كاد جون إيبوكا لاعب إنبي أن يحرز الهدف الأول لفريقه بعدما سدد كرة مميزة على المرمى الخالي قبل أن يتمكن محمد عبد الشافي لظهير أيسر الزمالك من إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة.

أهدر جون إيبوكا واحدة من أخطر فرص إنبي في الدقيقة 26 بعدما سدد كرة قوية باتجاه مرمى الزمالك بعدما تخطى دفاع الفريق الأبيض، إلا أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك تصدى لها ببراعة.

واحتسب محمد عادل حكم المباراة 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48، معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



















































