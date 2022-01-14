شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات إصابة بدر بانون وموقف الأهلي من علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول الدولي المغربي بدر بانون من الكاميرون من أجل إجراء تحاليل وفحوصات طبية شاملة لمعرفة حجم إصابته وتحديد برنامجه العلاجي.

وخرج بدر بانون من قائمة منتخب المغرب التى تشارك حالياً في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

في السطور التالية، نستعرض تطورات إصابة بدر بانون وموقفه من العلاج وغيرها من التفاصيل:

س: متى يعود بانون للأهلي؟

ج: مسئولو النادي يتواصلون مع اللاعب المغربي حالياً حتى يخضع لفحوصات شاملة وهناك محاولات لحضوره للقاهرة في غضون الساعات المقبلة خاصة وأنه خرج من قائمة بلاده في أمم أفريقيا لكنه فضّل البقاء هناك بجوار منتخب بلاده بعض الأيام.

س: ما هو تشخيص إصابة بدر بانون؟

ج: طبيب منتخب المغرب قال إن بانون يعاني من تداعيات للإصابة بفيروس كورونا وأكد أن هذه التداعيات بدأت تؤثر على "عضلة القلب" والتنفس.

س: كيف تعامل الأهلي مع هذه التصريحات؟

ج: الأهلي ينتظر وصول اللاعب من أجل الخضوع إلى فحوصات شاملة في القاهرة من أجل معرفة حجم الإصابة والآلآم التى يعاني منها.

س: ماذا عن موقف اللاعب المغربي من المشاركة مع الأهلي في التدريبات والمباريات؟

ج: هذا أمر مؤجل تماماً، فالأهلي لا يفكر في مسألة مشاركة بدر بانون في التدريبات أو المباريات وما يشغله حاليا هو الإطمئنان على اللاعب، لكن من المؤكد أن بانون لن يشارك مع الأهلي في مونديال الأندية الشهر المقبل بالإمارات.

س: هل يفكر الأهلي في علاج بانون في الخارج؟

ج: هذا وارد جداً.. وأن كان ذلك سيتوقف في الأساس على نتيجة أشعة وفحوصات اللاعب المرتقبة بالقاهرة.