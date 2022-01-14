بسبب مشكلة في القلب.. ديفيز يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن المدافع الكندي ألفونسو ديفيز سيتوقف عن المشاركة في تدريبات الفريق في الوقت الحالي بسبب معاناته من التهاب خفيف في القلب.

وقال ناجلسمان في تصريحات للصحفيين "أمس، خلال فحوص المتابعة التي نجريها لأي لاعب أصيب بعدوى كوفيد-19 ، لاحظنا مؤشرات لالتهاب خفيف في عضلة القلب."

وأضاف :"توقف عن التدريبات في الوقت الحالي، لذلك لن يكون متاحا للمشاركة معنا في الأسابيع المقبلة."

وتابع :"هذا الالتهاب في عضلة القلب ليس خطيرا، طبقا لما أظهرته الموجات فوق الصوتية، وإنما هناك ببساطة مؤشرات لوجود التهاب. ومع ذلك، هو بحاجة إلى التعافي وهذا سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد."

ويعد ديفيز واحدا من عدة لاعبين في بايرن ميونخ تعافوا مؤخرا من عدوى فيروس كورونا المستجد، وسيعود بعض هؤلاء اللاعبين إلى قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام كولون غدا السبت.

وعانى بايرن ميونخ من حالات الغياب خلال المباراة الماضية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، والتي خسرها بايرن 1 / 2 .

ويمكن لحارس المرمى مانويل نوير العودة للمشارة كما يحتمل عودة دايوت أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني وتانجي نيانزو وكورنتين توليسو، لكن قد تكون مشاركتهم محدودة.

وأوضح ناجلسمان أنه لم يستعد أي من اللاعبين لياقته بنسبة 100 % ، واضاف :"يعاني واحد أو اثنان من أعراض أيضا... باستثناء مانويل، لا يبدو أي منهم مستعدا للمشاركة أساسيا أو اللعب لفترة طويلة."

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق ست نقاط أمام غريمه بوروسيا دورتموند.