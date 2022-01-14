وليد سليمان يحصل على راحة من تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، ظهر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وشهد مران الأهلي انتظام كل من حسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وطاهر محمد طاهر، ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.

وعقد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين ألقى خلالها محاضرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وتحدث المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية بعد مباراة الجونة التي أقيمت أمس الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق حصل على راحة من المشاركة في المران، بعد تعرضه لنزلة برد، وغادر فندق الإقامة قبل مباراة الجونة.

فيما انتظم اللاعب ياسر إبراهيم في تدريبات الفريق بعد تعافيه تماما من إصابته بفيروس كورونا، وثبوت سلبية مسحته الأخيرة، وتدرب وفقا لبرنامج خاص، حيث خاض تدريبات بدنية على هامش المران.

وأدى كريم فؤاد جلسة علاج في صالة الجيم، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة أن فؤاد يشكو من آلام في العضلة الخلفية، تعرض لها بعد مشاركته في مباراة الجونة.

وأشار أبو عبلة إلى إن صلاح محسن حصل على راحة اليوم، على أن يجري فحص بالآشعة بعد تعرضه لكدمة قوية في مباراة الجونة.