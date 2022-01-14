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6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة ستة لاعبين في صفوف المنتخب، بفيروس قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانًا يؤكد في عزل 6 لاعبين من منتخب تونس، وجاء نصه كالتالي:

في إطار الفحوصات الدورية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، والتي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تسبق كل مباراة على النحو المنصوص عليه في قوانين البطولة ، كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم ، أن نعيم السليطي إصيب بالفيروس يوهان توزجار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر وديلان برون، وعصام الجبالي بفيروس كورونا وتم عزلهم عن المجموعة، ونتمنى له للاعبين الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى البطولة"..

ويستعد منتخب تونس لمواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية الأحد المقبل في تمام الساعة الـ6 مساءً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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