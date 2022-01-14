تشكيل الزمالك.. كارتيرون يفاجئ إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيلا مفاجئا سيبدأ به مباراة إنبي في الأسبوع الأول من بطولة كأس الرابطة.

ويواجه الزمالك فريق إنبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب إستاد القاهرة في بداية مشواره بكأس الرابطة.

ويعاني الزمالك من نقص شديد في صفوفه بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غياب تسعة لاعبين دوليين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليا في الكاميرون، ليستعين المدرب الفرنسي بـ8 لاعبين من فريق الشباب لتدعيم صفوفه في مواجهة إنبي.

ويعتمد باتريس كارتيرون على يوسف أوباما كمهاجم وهمي، وخلفه كل من مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعبدالله جمعة الذي يلعب كجناح، مع تواجد المدافع الشاب حسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، ومحمد أشرف روقا في الوسط.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا.

وسط الهجوم: مصطفى فتحي، محمد أوناجم، عبدالله جمعة.

وفي الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية، أحمد زكي، إسلام جابر، حمدي علاء، السيد عبد الله محمد، سيف جعفر، يوسف أسامة، حسام أشرف، رزاق سيسيه.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الثالثة في كأس الرابطة التي تضم إنبي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، فاركو، وطلائع الجيش.