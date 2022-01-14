أوباما وأوناجم يقودان هجوم الأبيض.. «التشكيل.. الحكام.. الغيابات.. التوقيت.. القنوات الناقلة».. الزمالك وإنبي بكأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل الزمالك أمام إنبي، في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في إطار دور مجموعات بطولة كأس الرابطة، التي دشنتها الرابطة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

تشكيل الزمالك أمام إنبي في كأس الرابطة المصرية

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما

خط الهجوم: عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفى فتحي

تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إبراهيم يحيى - خالد رضا - جرجس مجدي - عمر عدلي

خط الوسط: عبد الرحمن عماد - مصطفى جمال - أحمد العجوز - محمد إسماعيل حامد

خط الهجوم: جون إيبوكا - دينو بيتر

موعد مباراة الزمالك وإنبي في كأس الرابطة المصرية

من المحدد إنطلاق موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم في كأس الرابطة المصرية، بالساعة الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي معقل الفارق الأبيض.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم هى قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة والمسابقات المحلية المختلفة، على أن يكون حاتم بطيشة هو معقل أحداث اللقاء.

حكام مباراة الزمالك وإنبي في كأس الرابطة المصرية

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري قد أعلنت عن حكام مواجهة الزمالك وإنبي اليوم في كأس الرابطة، وسيدير اللقاء تحكيميا محمد عادل، على أن يساعده كلاً من؛ وائل شعبان وأحمد لطفي، وسيكون أسامة إسماعيل هو الحكم الرابع لتلك المباراة، بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو كلاً من طارق مجدي وهاني عبد الفتاح.

مجموعة الزمالك وإنبي في كأس الرابطة

ويتواجد الزمالك وإنبي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية مع كلاً من؛ سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة.

ترتيب الزمالك وإنبي في بطولة الدوري المصري

وفي سياق متصل بالفريقين، فيحتل فريق الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 19 نقطة وهو نفس عدد رصيد النادي الأهلي المتصدر، لكن الأحمر يتفوق بأفضلية الأهداف، وله مباراة مؤجلة أيضًا أمام بيراميدز، على جانب آخر يحتل فريق إنبي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من 7 جولات.