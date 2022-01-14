قبل 48 ساعة من مواجهة موريتانيا.. الإعلان عن إصابة 6 لاعبين من المنتخب التونسي بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أنه تم التأكيد على إصابة 6 لاعبين داخل صفوف المنتخب التونسي بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن وجود 6 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب، وذلك قبل يومين من مواجهة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي إنه وفي إطار الاختبارات الدورية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي تسبق كل مباراة كما تنص عليه قوانين البطولة.

وأوضح: "كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم عن إصابة كل من نعيم السليتي ويوهان وتوزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر و ديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة القارية.

وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام مالي في مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، والتي شهدت فضيحة تحكيمية بعدما أنهي الحكم سيكازوي اللقاء في الدقيقة 89.