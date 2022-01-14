شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسة علاج لكريم فؤاد فى الجيم وراحة لصلاح محسن قبل الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج فى «الجيم»، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، إن كريم فؤاد يشكو من آلام فى العضلة الخلفية، تعرض لها بعد مشاركته فى مباراة الجونة أمس الخميس.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن صلاح محسن حصل على راحة اليوم، على أن يجرى أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى مباراة الجونة.

ويواصل الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الجونة فى المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.