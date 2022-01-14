شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبي فيوتشر من انتفاضة بيراميدز بعد الهزيمة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق من صحوة فريق بيراميدز فى اللقاء المقبل، خاصة بعدما تعرض الفريق السماوى للخسارة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية.

وطالب على ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة الحفاظ على النتائج الجيدة بعد الفوز فى الجولة الأولى على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، خاصة أن فيوتشر يستهدف الوصول لأبعد مدى فى تلك البطولة أو التتويج بها في ظل غياب عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك عن القطبين لمشاركتهم مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن مجموعة فريقه فى كأس رابطة الأندية قوية، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”، نشكر رابطة الأندية على هذه البطولة لأنها مفيدة لجميع الفرق في الدوري خلال فترة التوقف، ومجموعتنا قوية تضم أكثر من فريق واجهناه بمسابقة الدوري خلال الجولات التي خضناها، ونسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال البطولة وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فيها والتتويج باللقب.

وكان فيوتشر قد فاز في مباراته الأولى بكأس رابطة الأندية على نظيره ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز بعد غداً الأحد بمنافسات الجولة الثانية، ووقع فيوتشر في المجموعة التي تضم فرق: بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني ومصر المقاصة، والمصري.