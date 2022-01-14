شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبي فى مواجهة الزمالك بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفي جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية - أحمد زكي - حمدي علاء - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - يوسف أسامة - حسام أشرف

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة إنبي ، وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب قبل المباراة.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم لجانبه كلا من إنبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.