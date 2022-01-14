شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يقود هجوم الزمالك أمام إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الرسمى الذي سيخوض به مواجهة إنبي المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية - أحمد زكي - حمدي علاء - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله - يوسف أسامة - حسام أشرف

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة إنبي ، وقام لاعبو الفريق بمعاينة أرض الملعب قبل المباراة.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم لجانبه كلا من إنبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش.