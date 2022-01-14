شكرا لقرائتكم خبر عن بول كول ينهي هيمنة المصريين لـ4 سنوات على التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة محترفي الاسكواش "PSA" تقدم النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ليحتل صدارة التصنيف العالمي، خلال شهر مارس المقبل، بعد التأكد من عدم مشاركة على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالمياً، فى أى بطولة كبرى خلال تلك الفترة، ليرجح حساب النقاط كفة اللاعب النيوزيلاندي.

وطوال 4 سنوات، حافظ الفراعنة على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، منذ أن انتزع محمد الشوربجي الصدارة فى مارس 2018، بعدما أنهى هيمنة الفرنسي جريجول جوليتير على الصدارة، حيث ظلت المنافسة على القمة بعد هذا التاريخ مقتصرة على محمد الشوربجي وعلى فرج، إلا أن غياب محمد الشوربجي عن المشاركة في البطولات الأخيرة من العام الماضي لخضوعه لفترة تأهيل، أدى إلى تقدم بول كول فى التصنيف ليحتل المركز الثاني في الوقت الحالي ويهدد صدارة علي فرج.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.