شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للدراويش فى كأس الرابطة بعد نقطة الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من بداية استعدادات الفريق لمباراته القادمة أمام الإسماعيلي، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثانية للبطولة بعد التعادل السلبى مع الجونة أمس الخميس بالجولة الأولى للمسابقة.

فى سياق آخر، استقر مسئولو النادى الأهلى على الاكتفاء بإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للدوري التركى وعدم السماح برحيل أى لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما بعد سلسلة الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر وتسببت في غياب أبرز نجومه عن التحديات المقبلة للأهلى وأبرزها كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالامارات.

ويرى مسئولو النادى الاهلى أن التفريط في أى لاعب، سواء بالبيع أو حتى الإعارة، سيكون بمثابة كابوس يهدد نتائج المارد الأحمر فى المباريات المقبلة، سواء على صعيد كأس العالم للأندية أو حتى بطولة الدوري ودوري الأبطال الأفريقى، لاسيما بعد تعرض المغربى بدر بانون مدافع الفريق للإصابة واستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا مرتين على التوالي فضلا عن إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلى مع منتخب مصر في مباراة نيجيريا وغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

وكان الأهلى بصدد إعارة بعض اللاعبين أمثال محمد محمود وطاهر محمد طاهر ورامى ربيعة ومحمود متولى وعمار حمدى في ظل عدم الاعتماد عليهم بشكل أساسى قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار.