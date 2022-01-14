شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة إنبي فى كأس الرابطة، ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره إنبي في الثانية والنصف عصرًا باستاد القاهرة في أولى مبارياته بكأس الرابطة.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتى تضم بجانبه كلا من إنبي وفاركو وسيراميكا وغزل المحلة وطلائع الجيش.