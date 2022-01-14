شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يؤدون صلاة الجمعة بمقر الإقامة قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة بمقر الإقامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، قبل مواجهة إنبي. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحرك حافلة الفريق لاستاد القاهرة عقب أداء الفريق صلاة الجمعة بمقر الإقامة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة قوية فى الثانية والنصف عصر اليوم، الجمعة، عندما يستضيف فريق إنبى باستاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكوناً من: محمد عواد فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافى، وفى وسط الملعب محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما والإيفوارى رزاق سيسيه ومحمد أوناجم، وفى الهجوم حسام أشرف.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بحثاً عن تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة، وحرص الجهاز الفنى على تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية للبطولة.

ويفتقد الزمالك لخدمات لاعبيه الدوليين محمد أبوجبل ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور للتواجد مع منتخب مصر المشارك فى أمم أفريقيا، والثنائى التونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى والمغربى أشرف بن شرقي، بخلاف الثلاثى طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر السعيد للإصابة.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من: محمد عواد والسيد عطية وحازم إمام و محمد عبد الغنى و حسام عبد المجيد و أحمد زكى و عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا و إسلام جابر وحمدى علاء والسيد محمد نيمار وسيف جعفر ومصطفى فتحى ويوسف أوباما ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم ويوسف أسامة و حسام أشرف.