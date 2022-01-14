شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس: الزمالك يستبدل عبد الجليل فى القمة بسبب ميوله الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه تم إستبداله بعد مرور 15 دقيقة فقط من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حينما كان يرتدي قميص الزمالك بسبب إتهام الجهاز الفني للأبيض وقتها بإنتماؤه للأهلي.

وكشف عبد الجليل، عن كواليس لقاء أول مباراة قمة يلعبها بقميص الزمالك، قائلاً: "عندما تركت الأهلي وذهبت للزمالك ، قام الجهاز الفني للأبيض وقتها بقيادة أحمد رفعت باستبداله بعد ربع ساعة فقط من أولى مشاركاته أمام الأهلي".

وتابع: خلال اللقاء قمت بمراوغة ثنائي الأهلي وقتها، مشير حنفي ومحمود أبو الدهب وكنت في الطريق لمرمى أحد شوبير وكنت أفكر في تسجيل هدف بل وتقطيع الشبكة لأنني شعرت بالظلم بعد الرحيل من الأهلي وأنا في قمة مستوايا.

وواصل عبد الجليل، تصريحاته قائلا: "خلال الهجمة تدخل معي إبراهيم حسن وسددت الكرة بعيدا عن الشباك وظهر الموقف للبعض خاصة في الزمالك أنني تعمدت إهدار فرصة التسجيل في الأهلي بسبب ميولي الأهلاوية".

وأكمل: "الجهاز الفني للزمالك وقتها بقيادة أحمد رفعت قرر استبدالي بعد ضياع هذه الفرصة، لأن فاروق جعفر المدرب العام اتهمني بتعمد إهدار الكرة لأنني أهلاوي، فغادرت الملعب بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء".

وقال عبد الجليل، إن فاروق جعفر اعترف له بأن سبب تغييره في هذه المباراة كان إتهام الفني للزمالك وقتها بميوله الأهلاوية.

وقال عبد الجليل،: " أنا قلبا وقالبا كان انتمائي ومن صغري وأنا في الأهلي ووعيت على الدنيا وتحقق الحلم ولعبت بجوار نجوم الأهلي حينها، ولكن عند انتقالي للزمالك أصبح ولائي للزمالك، مُضيفاً: لكن في الأصل أنا أهلاوي لعبت بقميصه 13 سنة، ولعبت موسم ونصف مع الزمالك .