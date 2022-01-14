شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يترقب نتيجة أشعة صلاح محسن وكريم فؤاد بعد الإصابة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى نتيجة الأشعة التى خضع لها الثنائى صلاح محسن وكريم فؤاد لاعبا الفريق لتحديد موقفهما من مباراة الإسماعيلى المقرر لها عصر الاثنين المقبل بالجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏صلاح محسن وكريم فؤاد تعرضا للإصابة خلال مباراة الجونة التي ‏أقيمت باستاد الأهلى ‎‏ بالسلام أمس، الخميس، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة ‏للأندية المحترفة.

وأضاف أبو عبلة أن صلاح محسن، لاعب الفريق، تعرض لكدمة شديدة في القدم، بينما اشتكى كريم فؤاد ‏من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، وحالة الثنائي سيتم تقييمها بشكل كامل بعد ‏الأشعة وتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات خلال الفترة المقبلة.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأهلي ‏و السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.‏