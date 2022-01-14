إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش إلى أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك، اليوم الجمعة، أن تأشيرة دخول نجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا ألغيت بسبب "اعتبارات الصحة والنظام الجيد، على أساس أن هذه الخطوة تصب في الصالح العام".

ويعني القرار أن ديوكوفيتش يواجه الآن الترحيل من أستراليا، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركته التي كانت منتظرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، والتي توج بلقبها تسع مرات.

وأثارت قضية ديوكوفيتش، الذي تحدث كثيرا عن شكوك بشأن لقاح فيروس كورونا، جدلا كبيرا، خاصة في دولة أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق لأشهر عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال هوك في بيان :"حكومة (سكوت) موريسون ملتزمة تماما بحماية الحدود الأسترالية، خاصة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19".

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة تشكل فرصة أمام ديوكوفيتش للانفراد بالرقم القياسي في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، حيث يتقاسم الرقم القياسي الحالي مع روجيه فيدرر ورافاييل نادال برصيد 20 لقبا لكل منهم.

وأوقعت قرعة البطولة التي أجريت أمس الخميس، ديوكوفيتش (34 عاما) المصنف الأول على العالم في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش ضمن منافسات الدور الأول يوم الاثنين المقبل.

وكان ديوكوفيتش قد جرى التحفظ عليه وإلغاء تأشيرته بقرار من سلطات الحدود الأسترالية في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن دخل أستراليا دون تقديم دليل على أحقيته في الحصول على إعفاء طبي من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقررت محكمة في ملبورن يوم الاثنين الماضي رفض قرار إلغاء التأشيرة وإنهاء التحفظ عليه، لكن وزير الهجرة اتخذ قراره اليوم بإلغاء التأشيرة.

ولا يزال بإمكان محاميي ديوكوفيتش الطعن في القرار الأخير بإلغاء التأشيرة.