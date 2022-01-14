الامارات | "أنكورا" و"بلانرنايا " إلى نهائي بطولة الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن "أنكورا" و"بلانرنايا " إلى نهائي بطولة الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا انكورا وبلانرنايا إلى نهائي بطولة الحبتور للبولو، والتي من المقرر ان تختتم عصر الاحد المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند. جاء تأهل فريق انكورا بعد فوزه على فريق الإمارات بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فيما تأهل فريق بلانرنايا على حساب فريق الباشا مهرة بنصف جول اي فارق التصنيف "الهانديكاب"، وبنتيجة ستة ونصف مقابل ستة أهداف.

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