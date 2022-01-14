شكرا لقرائتكم خبر عن البوروندى باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم الطاقم كلا من البوروندى باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما للساحة، ويعاونه كل من سليمان الدين مساعد أول وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثاني وأحمد امتياز هيرالال حكما رابعا، ومصطفي غربال حكم فيديو وعبدالحق اتشيالي حكم فيديو مساعد.

ويلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، منتخب غينيا بيساو غدا السبت فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا على ملعب رومدى أديجا فى مدينة جاروا الكاميرونية فى تمام الساعة التاسعة مساءا.