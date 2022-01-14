شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: سببان وراء الفوز على سموحة وهدف افتقدناه كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن الفوز على سموحة بكأس الرابطة كان يحتاجه الفريق من أجل استعادة الثقة بشكل تدريجي، وانتصر الدراويش على الفريق السكندري بهدف دون رد سجله عبد الرحمن مجدى على ملعب الإسكندرية، فى افتتاح الجولة الأولي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف أشرف خضرفى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، الفريق الآن بات لديه أكثر من لاعب جيد فى كل مركز، وهذا شىء إيجابي للغاية، هناك تنافس كبير بين اللاعبين وبالتأكيد يصب فى صالح الفريق “.

وتابع خضر، البطولة ستزيد صعوبتها فى ظل ضيق الوقت والفريق الأجهز الذى يضم لاعبين مميزين فى كل مركز وهو من سيكون له الكلمة العليا فى البطولة “.

وبسؤاله عن مشاركة الجامبي سايكو كونتيه قال، هو لاعب مميز وسيكون إضافة مميزة وباقي الصفقات ستمنح الفريق مزيدا من القوة والتنظيم خلال الفترة المقبلة.

وأنهى مدرب الدراويش قائلا، جماهير الإسماعيلى هى كلمة السر دائما والتى لا تكل أو تمل من مساندة ودعم الفريق سواء فى أي بطولة رسمية أو ودية ونعد بأن القادم أفضل “.