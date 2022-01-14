شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق غداً السبت، بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أبعده مؤخراً عن مران الفريق الأبيض، ومن المقرر أن يصبح شيكابالا جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة عقب مواجهة إنبي، حيث يلتقي الزمالك بفاركو في الجولة الثانية بكأس الرابطة.

الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، يحدد موقف شيكابالا من مباراة فاركو حسب الحالة البدنية والفنية للاعب خاصة أنه غاب عن التدريبات فترة ليست بالقصيرة ومن الممكن ان يحتاح لعدة تدريبات حتي يستعيد قدراته البدنية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، عندما يستضيف فريق إنبي باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكونا من: محمد عواد في حراسة المرمي وامامه الرباعي حازم إمام ومحمد عبد الغني و حسام عبد المجيد و محمد عبد الشافي وفي وسط الملعب محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا و يوسف أوباما والايفواري رزاق سيسيه ومحمد اوناجم وفي الهجوم حسام أشرف

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بحثا عن تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية للبطولة.

ويفتقد الزمالك لخدمات لاعبيه الدوليين محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور للتواجد مع منتخب مصر المشارك في أمم أفريقيا، والثنائي التونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي، بخلاف الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر السعيد للإصابة.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من: محمد عواد والسيد عطية و حازم إمام و محمد عبد الغني و حسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة و محمد عبد الشافي و محمود عبد العزيز و محمد أشرف روقا و إسلام جابر و حمدي علاء و السيد محمد نيمار و سيف جعفر و مصطفى فتحي و يوسف أوباما و رزاق سيسيه و محمد اوناجم و يوسف أسامة و حسام أشرف.