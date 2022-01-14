شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج فاركو فى الجبل الأخضر بكأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى سيراميكا نظيره فاركو في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بحثاً عن النقاط الثلاث لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق بقيادة مدربه هيثم شعبان يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

في المقابل يدخل فاركو مباراة اليوم بدون حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد في صفوف منتخب مصر ، ويتطلع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لإستغلال مباريات كأس الرابطة للظهور بمستوى طيب ليواصل الأداء المتميز الذى قدمه الفريق قبل توقف مسابقة الدوري.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.