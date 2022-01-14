شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة الجونة ويستعد للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الجونة في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي خاضها الفريق الأحمر أمس الخميس على ملعب الأهلي والسلام وأنتهت بالتعادل 0-0، من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية للبطولة باعتبارها مواجهة صعبة.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي في دراسة فريق الإسماعيلي لمعرفة نقاط قوته وضعفه قبل موقعة الاثنين، لاسيما بعدما استعد الدراويش للمباراة جيدا قبل المشاركة في البطولة من حيث تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد، بخلاف أنه لا يعاني من غيابات في صفوفه بعكس الأهلي الذي يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين لظروف المشاركة في أمم إفريقيا أو للإصابة بفيروس كورونا اللعين والاستعانة بمجموعة من اللاعبين الشباب.