الأهلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادا لمباراة الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة بدون راحة، استعدادًا لمباراة ‏الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة والمقرر إقامتها عصر الاثنين المقبل.‏

ويخوض الأهلي مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، بعد ‏أن خاض اليوم مباراة الجونة في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن صلاح محسن وكريم فؤاد لاعبي ‏الفريق سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم ‏إصابتهما.‏

وتعرض صلاح محسن لكدمة في القدم، واشتكى كريم فؤاد من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركتهما في مباراة الجونة الأمس.‏