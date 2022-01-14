شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين يواجه الأهلى والاتصالات مع الزمالك بدورى سوبر السلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الجمعة مباريات الدور الأول من دورى سوبر كرة السلة رجال، حيث تقام منافسات الجولة العاشرة، حيث يلتقى مصر للتأمين مع الأهلى، المصرية للاتصالات مع الزمالك، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج، وسموحة مع الاتحاد السكندرى.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب الفرق، برصيد 16 نقطة، ويتقاسم الصدارة معه فريق الأهلى بنفس رصيد النقاط، حيث فاز كل منهما فى 7 مباريات وخسر فى اثنين، ويحل الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، والاتصالات رابعا بنفس رصيد النقاط، ثم سبورتنج فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويأتى مصر للتأمين فى المركز السادس برصيد 12 نقطة، ثم الزمالك سابعا بـ 11 نقطة، وأخيرا سموحة بعدد 10 نقاط فقط. وتعد مباراة الزمالك اليوم هى آخر قيادة لليونانى فانجيليس انجيلو، بعد الاتفاق مع مدرب أمريكى لقيادة الفريق.