شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 14 / 11 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم الجمعة حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد القاهرة الدولى ، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

تقام مباراة الزمالك وإنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة بكأس الرابطة ، ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الزمالك بكأس رابطة الأندية

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

جوائز كأس رابطة الأندية قبل لقاء الزمالك وانبى

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.