الامارات | «أبطال آسيا» للعام الجاري يقام على سنتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال آسيا» للعام الجاري يقام على سنتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأدوار الإقصائية لنسخة 2022 في أبطال آسيا إلى مطلع 2023، إفساحاً في المجال لمنتخبات القارة، بإعداد أفضل لمونديال 2022، بحسب ما أعلن في بيان صحافي، أمس، وكذلك بسبب أوضاع السفر بسبب فيروس كورونا.

وتقام النسخة المقبلة على سنتين، حيث سيكون النهائي من ذهاب وإياب في 19 و26 فبراير 2023. ولدى الشرق يقام دور المجموعات حتى نصف النهائي بين أبريل وأغسطس 2022 بنظام التجمّع.

ولدى الغرب يقام الدور الأول ذهاباً وإياباً، بين 7 و27 أبريل المقبل، بينما الأدوار الإقصائية بنظام التجمع من مباراة واحدة في 2023: دور الـ16 في 3 و4 فبراير، وربع النهائي في 7 فبراير، ونصف النهائي في 10 منه.

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