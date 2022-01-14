الامارات | رونالدو يطالب بـ «الصبر» على مدرب مان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب بـ «الصبر» على مدرب مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يثق نجم هجوم فريق مان يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نجاح المدرب المؤقت رالف رانجنيك مع النادي، لكنه يرى أن المدرب الألماني بحاجة إلى الوقت لغرس أفكاره وتطوير الفريق. وتولى رانجنيك المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة أولي جونار سولسكاير في نوفمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة، وتساءلت وسائل إعلام بشأن عدم رضا اللاعبين عن أسلوب المدرب البالغ عمره 63 عاماً.

وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: «منذ مجيئه قام بتغيير العديد من الأمور، لكنه بحاجة إلى وقت لغرس أفكاره. وأرى أنه سيقوم بعمل جيد، ندرك أننا لا نقدم أداء جيداً، لكن أمامنا الكثير من المباريات لنتطور. ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري بـ31 نقطة، وقال رونالدو: لا أقبل أن يكون في عقولنا أقل من أول ثلاثة مراكز في الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news