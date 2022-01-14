الامارات | تقليص الحضور الجماهيري في بطولة أستراليا للتنس إلى 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص الحضور الجماهيري في بطولة أستراليا للتنس إلى 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمون، أمس، إن السلطات قررت تقليص الحضور الجماهيري في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى 50% فقط، بعد تطبيق قيود جديدة لمكافحة تفشي «كوفيد-19». وأضافوا في بيان أن وضع الكمامات سيكون إلزامياً، باستثناء فترات تناول الطعام والشراب، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي في الفعاليات داخل القاعات. وقال الاتحاد الأسترالي للتنس‭ ‬إن نسبة 50% سيتم تطبيقها فقط على مبيعات التذاكر في ملعب رود ليفر، والملعب الرئيس‭ ‬الثاني مارغريت كورت. وقال بن سلاك، المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس، في بيان «لا توجد تغييرات لنظام دخول الملاعب، ومازلنا نتوقع حضوراً جماهيرياً قوياً».

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