الامارات | مهرجان محمد بن زايد للقدرة في الوثبة ينطلق اليوم بسباق «السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان محمد بن زايد للقدرة في الوثبة ينطلق اليوم بسباق «السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان محمد بن زايد للقدرة، اليوم، حيث يقام الحدث بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ويتضمن المهرجان الذي يستمر 3 أيام، ثلاثة سباقات، الأول للسيدات ويقام اليوم لمسافة 100 كلم، والثاني للإسطبلات الخاصة ويقام غداً لمسافة 100 كلم، والثالث السباق الرئيس ويقام الأحد المقبل لمسافة 120 كلم.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة بنظام التسعيرة، حيث تم تحديد مبلغ مليون ونصف المليون درهم قيمة تسعيرة الخيل الذي يحرز المركز الأول، ومليون درهم للخيل صاحب المركز الثاني، و500 ألف درهم للمركز الثالث، ولكل الخيول التي أكملت السباق بنجاح، ويحق للجنة المنظمة شراء أي خيل من هذه الخيول بعد اجتياز الفحص البيطري.

وتأتي هذه المبادرة لدعم المواطنين أصحاب الإسطبلات الخاصة، فيما يجسد المهرجان الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للفروسية بصورة عامة.

وخصصت كؤوس للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات المهرجان الثلاثة، حيث ينال البطل كأساً ذهبية، ويحصل صاحب المركز الثاني على كأس فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على كأس برونزية، إلى جانب جوائز قيمة.

ويعد المهرجان الذي حقق نجاحاً مميزاً في نسختيه الأولى والثانية، ثالث فعاليات روزنامة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لهذا الموسم، بعد تنظيم واستضافة سباق العيد الوطني في افتتاح الموسم، وسباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات.

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