الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

أبلغ مدرب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إدارة ناديه، قراره الإبقاء على اللاعب الأجنبي الكبير، عقب ظهوره أخيراً بشكل مميز، بعدما كان في السابق مرشحاً لمغادرة النادي.

طلب

طالب مقربون من رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية، بضرورة تغيير السياسة السابقة التي أدت لإطاحة رئيس اللجنة السابق من منصبه، خصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع الإعلام، وانتهاج الشفافية والوضوح.

محترف

لم ينجح فريق يحتل مركزاً متقدماً في دوري الدرجة الأولى في التعاقد مع لاعب دولي أجنبي جلس على دكة الاحتياط مع فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، ولو على سبيل الإعارة، وعزا اللاعب موقفه إلى رغبته في اللعب مع منتخب بلده.

لاعب

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، قررت عدم تفعيل الاتفاق المبدئي مع لاعب أجنبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم وصوله إلى الدولة، وذلك بعدما ظهر بمستوى متواضع خلال تدريبات الفريق.

دعم

يطمح إداري سابق في اتحاد لعبة فردية إلى عودته مجدداً للعمل الإداري، واستثمار خبرته الإدارية والفنية، وتطوير رياضته للسنوات المقبلة، وذلك بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

لاعب

يبحث لاعب مواطن من مواليد 1989 عن فرصة في أحد أندية دوري الدرجة الأولى حالياً، بعد أن فشل في الالتحاق بفريق بداية الموسم، مع العلم أنه سبق له اللعب في كل المنتخبات الوطنية.

ميرزا

التحق لاعب منتخب الدراجات يوسف ميرزا، بفريق الإمارات، عقب مشاركته في سباق سيح السلم، الذي أقيم بداية الأسبوع الماضي، ليبدأ معسكر إعداد أوروبي مع الفريق في إسبانيا.

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